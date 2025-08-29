PALLA की अधिक जानकारी

Pallapay लोगो

Pallapay मूल्य (PALLA)

गैर-सूचीबद्ध

1 PALLA से USD लाइव प्राइस:

$0.00871229
$0.00871229$0.00871229
0.00%1D
mexc
USD
Pallapay (PALLA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:48:15 (UTC+8)

Pallapay (PALLA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.094144
$ 0.094144$ 0.094144

$ 0.00509231
$ 0.00509231$ 0.00509231

--

--

-0.33%

-0.33%

Pallapay (PALLA) रियल-टाइम प्राइस $0.00871229 है. पिछले 24 घंटों में, PALLA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PALLA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.094144 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00509231 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PALLA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pallapay (PALLA) मार्केट की जानकारी

$ 6.61M
$ 6.61M$ 6.61M

--
----

$ 17.42M
$ 17.42M$ 17.42M

759.02M
759.02M 759.02M

1,999,999,999.0
1,999,999,999.0 1,999,999,999.0

Pallapay का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.61M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PALLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 759.02M है, कुल आपूर्ति 1999999999.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.42M है.

Pallapay (PALLA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pallapay का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pallapay का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000013024 था.
पिछले 60 दिनों में, Pallapay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000276397 था.
पिछले 90 दिनों में, Pallapay का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000231695396423184 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000013024+0.01%
60 दिन$ -0.0000276397-0.31%
90 दिन$ +0.000231695396423184+2.73%

Pallapay (PALLA) क्या है

Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE.

Pallapay (PALLA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pallapay प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pallapay (PALLA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pallapay (PALLA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pallapay के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pallapay प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PALLA लोकल करेंसी में

Pallapay (PALLA) टोकन का अर्थशास्त्र

Pallapay (PALLA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PALLA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pallapay (PALLA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pallapay (PALLA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PALLA प्राइस 0.00871229 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PALLA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PALLA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00871229 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pallapay का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PALLA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.61M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PALLA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PALLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 759.02M USD है.
PALLA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PALLA ने 0.094144 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PALLA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PALLA ने 0.00509231 USD की ATL प्राइस देखी.
PALLA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PALLA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PALLA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PALLA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PALLA का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.