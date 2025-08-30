PAJAMAS की अधिक जानकारी

Pajamas Cat लोगो

Pajamas Cat मूल्य (PAJAMAS)

गैर-सूचीबद्ध

1 PAJAMAS से USD लाइव प्राइस:

$0.00038659
$0.00038659$0.00038659
-6.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Pajamas Cat (PAJAMAS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:37:01 (UTC+8)

Pajamas Cat (PAJAMAS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03509586
$ 0.03509586$ 0.03509586

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-6.32%

-14.45%

-14.45%

Pajamas Cat (PAJAMAS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PAJAMAS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PAJAMAS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03509586 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PAJAMAS में -0.63%, 24 घंटों में -6.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pajamas Cat (PAJAMAS) मार्केट की जानकारी

$ 379.26K
$ 379.26K$ 379.26K

--
----

$ 379.26K
$ 379.26K$ 379.26K

979.86M
979.86M 979.86M

979,856,273.493378
979,856,273.493378 979,856,273.493378

Pajamas Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 379.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PAJAMAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 979.86M है, कुल आपूर्ति 979856273.493378 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 379.26K है.

Pajamas Cat (PAJAMAS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pajamas Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pajamas Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pajamas Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pajamas Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.32%
30 दिन$ 0-4.90%
60 दिन$ 0-22.76%
90 दिन$ 0--

Pajamas Cat (PAJAMAS) क्या है

YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake."

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Pajamas Cat (PAJAMAS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pajamas Cat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pajamas Cat (PAJAMAS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pajamas Cat (PAJAMAS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pajamas Cat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pajamas Cat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PAJAMAS लोकल करेंसी में

Pajamas Cat (PAJAMAS) टोकन का अर्थशास्त्र

Pajamas Cat (PAJAMAS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PAJAMAS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pajamas Cat (PAJAMAS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pajamas Cat (PAJAMAS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PAJAMAS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PAJAMAS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PAJAMAS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pajamas Cat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PAJAMAS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 379.26K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PAJAMAS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PAJAMAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 979.86M USD है.
PAJAMAS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PAJAMAS ने 0.03509586 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PAJAMAS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PAJAMAS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PAJAMAS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PAJAMAS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PAJAMAS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PAJAMAS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PAJAMAS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:37:01 (UTC+8)

