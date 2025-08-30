Pairs मूल्य (PAIRS)
Pairs (PAIRS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PAIRS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PAIRS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PAIRS में -0.28%, 24 घंटों में +2.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pairs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 631.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PAIRS की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.00B है, कुल आपूर्ति 8000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 631.80K है.
आज के दिन के दौरान, Pairs का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pairs का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pairs का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pairs का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+2.53%
|30 दिन
|$ 0
|-19.81%
|60 दिन
|$ 0
|-16.43%
|90 दिन
|$ 0
|--
Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.
