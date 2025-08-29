Paintswap मूल्य (BRUSH)
Paintswap (BRUSH) रियल-टाइम प्राइस $0,01260994 है. पिछले 24 घंटों में, BRUSH ने $ 0,01244157 के कम और $ 0,01340563 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRUSH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,249255 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0,0051472 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRUSH में -%1,02, 24 घंटों में -%5,59, तथा पिछले 7 दिनों में -%7,84 का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Paintswap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5,12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRUSH की मार्केट में उपलब्ध राशि 409,54M है, कुल आपूर्ति 409540684.7208324 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5,12M है.
आज के दिन के दौरान, Paintswap का USD में मूल्य बदलाव $ -0,00074776130129668 था.
पिछले 30 दिनों में, Paintswap का USD में मूल्य बदलाव $ -0,0015477478 था.
पिछले 60 दिनों में, Paintswap का USD में मूल्य बदलाव $ -0,0020984276 था.
पिछले 90 दिनों में, Paintswap का USD में मूल्य बदलाव $ -0,001805227600618804 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0,00074776130129668
|-%5,59
|30 दिन
|$ -0,0015477478
|-%12,27
|60 दिन
|$ -0,0020984276
|-%16,64
|90 दिन
|$ -0,001805227600618804
|-%12,52
BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.