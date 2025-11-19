एक्सचेंजDEX+
Paimon Stripe SPV Token का आज का लाइव मूल्य 45.13 USD है.STRP का मार्केट कैप 1,002,894 USD है. भारत में STRP से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 STRP से USD लाइव प्राइस:

$45.13
$45.13$45.13
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Paimon Stripe SPV Token (STRP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:43:45 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token का आज का मूल्य

आज Paimon Stripe SPV Token (STRP) का लाइव मूल्य $ 45.13 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा STRP से USD कन्वर्ज़न दर $ 45.13 प्रति STRP है.

$ 1,002,894 के मार्केट कैप के अनुसार Paimon Stripe SPV Token करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 22.22K STRP है. पिछले 24 घंटों के दौरान, STRP की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 45.55 और सबसे निम्न स्तर $ 44.89 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में STRP में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) मार्केट की जानकारी

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

22.22K
22.22K 22.22K

22,222.2222222222
22,222.2222222222 22,222.2222222222

Paimon Stripe SPV Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STRP की मार्केट में उपलब्ध राशि 22.22K है, कुल आपूर्ति 22222.2222222222 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.00M है.

Paimon Stripe SPV Token की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 45.55
$ 45.55$ 45.55

$ 44.89
$ 44.89$ 44.89

--

--

0.00%

0.00%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Paimon Stripe SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Paimon Stripe SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 60 दिनों में, Paimon Stripe SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1291304690 था.
पिछले 90 दिनों में, Paimon Stripe SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.187685511996466 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0.00000000000.00%
60 दिन$ -0.1291304690-0.28%
90 दिन$ -0.187685511996466-0.41%

Paimon Stripe SPV Token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Paimon Stripe SPV Token (STRP) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में STRP का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Paimon Stripe SPV Token (STRP) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Paimon Stripe SPV Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

2030 में 1 Paimon Stripe SPV Token का मूल्य कितना होगा?
अगर Paimon Stripe SPV Token 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Paimon Stripe SPV Token के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:43:45 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token के बारे में और जानें

