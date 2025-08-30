Paimon SpaceX SPV Token मूल्य (SPCX)
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) रियल-टाइम प्राइस $219.43 है. पिछले 24 घंटों में, SPCX ने $ 219.36 के कम और $ 220.84 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPCX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 225.44 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 217.23 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPCX में -0.00%, 24 घंटों में -0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Paimon SpaceX SPV Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPCX की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00K है, कुल आपूर्ति 10000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.19M है.
आज के दिन के दौरान, Paimon SpaceX SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2654972821847 था.
पिछले 30 दिनों में, Paimon SpaceX SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ -3.4109076920 था.
पिछले 60 दिनों में, Paimon SpaceX SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ -1.6073466930 था.
पिछले 90 दिनों में, Paimon SpaceX SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.2654972821847
|-0.12%
|30 दिन
|$ -3.4109076920
|-1.55%
|60 दिन
|$ -1.6073466930
|-0.73%
|90 दिन
|$ 0
|--
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.
