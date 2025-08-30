SPCX की अधिक जानकारी

Paimon SpaceX SPV Token लोगो

Paimon SpaceX SPV Token मूल्य (SPCX)

गैर-सूचीबद्ध

1 SPCX से USD लाइव प्राइस:

$219.43
$219.43$219.43
-0.10%1D
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) मूल्य का लाइव चार्ट
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 219.36
$ 219.36$ 219.36
24 घंटे में न्यूनतम
$ 220.84
$ 220.84$ 220.84
24 घंटे में उच्चतम

$ 219.36
$ 219.36$ 219.36

$ 220.84
$ 220.84$ 220.84

$ 225.44
$ 225.44$ 225.44

$ 217.23
$ 217.23$ 217.23

-0.00%

-0.12%

+0.19%

+0.19%

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) रियल-टाइम प्राइस $219.43 है. पिछले 24 घंटों में, SPCX ने $ 219.36 के कम और $ 220.84 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPCX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 225.44 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 217.23 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPCX में -0.00%, 24 घंटों में -0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) मार्केट की जानकारी

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

--
----

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

Paimon SpaceX SPV Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPCX की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00K है, कुल आपूर्ति 10000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.19M है.

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Paimon SpaceX SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2654972821847 था.
पिछले 30 दिनों में, Paimon SpaceX SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ -3.4109076920 था.
पिछले 60 दिनों में, Paimon SpaceX SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ -1.6073466930 था.
पिछले 90 दिनों में, Paimon SpaceX SPV Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.2654972821847-0.12%
30 दिन$ -3.4109076920-1.55%
60 दिन$ -1.6073466930-0.73%
90 दिन$ 0--

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) क्या है

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) संसाधन

Paimon SpaceX SPV Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Paimon SpaceX SPV Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Paimon SpaceX SPV Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) टोकन का अर्थशास्त्र

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPCX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SPCX प्राइस 219.43 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SPCX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SPCX से USD की मौजूदा प्राइस $ 219.43 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Paimon SpaceX SPV Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SPCX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.19M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SPCX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SPCX की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00K USD है.
SPCX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SPCX ने 225.44 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SPCX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SPCX ने 217.23 USD की ATL प्राइस देखी.
SPCX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SPCX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SPCX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SPCX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SPCX का प्राइस का अनुमान देखें.
