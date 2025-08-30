PAC की अधिक जानकारी

Pactus लोगो

Pactus मूल्य (PAC)

गैर-सूचीबद्ध

1 PAC से USD लाइव प्राइस:

-10.90%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Pactus (PAC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:45:14 (UTC+8)

Pactus (PAC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.48%

-10.92%

-17.74%

-17.74%

Pactus (PAC) रियल-टाइम प्राइस $0.04957028 है. पिछले 24 घंटों में, PAC ने $ 0.04773172 के कम और $ 0.05839 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PAC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.002 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01997592 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PAC में -0.48%, 24 घंटों में -10.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pactus (PAC) मार्केट की जानकारी

Pactus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PAC की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.23M है, कुल आपूर्ति 25956632.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.29M है.

Pactus (PAC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pactus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00608256078149369 था.
पिछले 30 दिनों में, Pactus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0065094452 था.
पिछले 60 दिनों में, Pactus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0144739318 था.
पिछले 90 दिनों में, Pactus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.06258155532501503 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00608256078149369-10.92%
30 दिन$ -0.0065094452-13.13%
60 दिन$ -0.0144739318-29.19%
90 दिन$ -0.06258155532501503-55.80%

Pactus (PAC) क्या है

Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024. The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe. The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus. The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Pactus (PAC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pactus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pactus (PAC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pactus (PAC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pactus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pactus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PAC लोकल करेंसी में

Pactus (PAC) टोकन का अर्थशास्त्र

Pactus (PAC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PAC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pactus (PAC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pactus (PAC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PAC प्राइस 0.04957028 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PAC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PAC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.04957028 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pactus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PAC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.43K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PAC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PAC की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.23M USD है.
PAC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PAC ने 1.002 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PAC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PAC ने 0.01997592 USD की ATL प्राइस देखी.
PAC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PAC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PAC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PAC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PAC का प्राइस का अनुमान देखें.
Pactus (PAC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

