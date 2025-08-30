Pacato मूल्य (PACATO)
-0.71%
-3.32%
-10.39%
-10.39%
Pacato (PACATO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PACATO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PACATO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00000145 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PACATO में -0.71%, 24 घंटों में -3.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pacato का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PACATO की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.06K है.
आज के दिन के दौरान, Pacato का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pacato का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pacato का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pacato का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.32%
|30 दिन
|$ 0
|+14.38%
|60 दिन
|$ 0
|+74.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing Pacato ($PACATO), the latest meme token set to dominate the crypto space! Inspired by the playful spirit of Coinbase CEO's recent marriage to Angela Meng, Pacato made its debut at their wedding, becoming the "new dog" in the world of meme tokens. As a tribute to the couple's love story and to the vibrant meme culture, Pacato symbolizes fun, loyalty, and a new era in the crypto world. With a growing community and innovative plans for future developments, $PACATO aims to follow in the pawprints of successful dog-themed tokens like Dogecoin and Shiba Inu, but with a unique twist tied to the Coinbase legacy. Whether you're a seasoned crypto trader or new to the meme token scene, $PACATO offers exciting opportunities to be part of a fresh, playful, and community-driven project. Get ready to watch Pacato fetch success on the Base chain!
Pacato (PACATO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PACATO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
