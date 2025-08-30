OVO की अधिक जानकारी

OVO लोगो

OVO मूल्य (OVO)

गैर-सूचीबद्ध

1 OVO से USD लाइव प्राइस:

$0.00102937
$0.00102937$0.00102937
-0.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
OVO (OVO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:44:35 (UTC+8)

OVO (OVO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0010355
$ 0.0010355$ 0.0010355
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010355
$ 0.0010355$ 0.0010355

$ 0.236899
$ 0.236899$ 0.236899

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-0.46%

+2.50%

+2.50%

OVO (OVO) रियल-टाइम प्राइस $0.00102937 है. पिछले 24 घंटों में, OVO ने $ 0 के कम और $ 0.0010355 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OVO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.236899 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OVO में -0.07%, 24 घंटों में -0.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

OVO (OVO) मार्केट की जानकारी

$ 169.93K
$ 169.93K$ 169.93K

--
----

$ 169.93K
$ 169.93K$ 169.93K

165.00M
165.00M 165.00M

165,000,000.0
165,000,000.0 165,000,000.0

OVO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 169.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OVO की मार्केट में उपलब्ध राशि 165.00M है, कुल आपूर्ति 165000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 169.93K है.

OVO (OVO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, OVO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, OVO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001709279 था.
पिछले 60 दिनों में, OVO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000414960 था.
पिछले 90 दिनों में, OVO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000187074940503583 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.46%
30 दिन$ +0.0001709279+16.61%
60 दिन$ -0.0000414960-4.03%
90 दिन$ -0.0000187074940503583-1.78%

OVO (OVO) क्या है

OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain.

OVO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में OVO (OVO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके OVO (OVO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? OVO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब OVO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OVO लोकल करेंसी में

OVO (OVO) टोकन का अर्थशास्त्र

OVO (OVO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OVO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: OVO (OVO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज OVO (OVO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OVO प्राइस 0.00102937 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OVO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OVO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00102937 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
OVO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OVO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 169.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OVO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OVO की मार्केट में उपलब्ध राशि 165.00M USD है.
OVO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OVO ने 0.236899 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OVO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OVO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
OVO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OVO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OVO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OVO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OVO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:44:35 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.