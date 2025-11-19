एक्सचेंजDEX+
OUTLAW Crypto Games का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.OUTLAW का मार्केट कैप 785,246 USD है. भारत में OUTLAW से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 OUTLAW से USD लाइव प्राइस:

$0.00078903
-0.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:43:31 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games का आज का मूल्य

आज OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.95% का बदलाव आया है. मौजूदा OUTLAW से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति OUTLAW है.

$ 785,246 के मार्केट कैप के अनुसार OUTLAW Crypto Games करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 995.20M OUTLAW है. पिछले 24 घंटों के दौरान, OUTLAW की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.02415954 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में OUTLAW में पिछले एक घंटे में +0.54% और पिछले 7 दिनों में -0.88% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) मार्केट की जानकारी

$ 785.25K
--
$ 785.25K
995.20M
995,199,151.884063
OUTLAW Crypto Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 785.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OUTLAW की मार्केट में उपलब्ध राशि 995.20M है, कुल आपूर्ति 995199151.884063 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 785.25K है.

OUTLAW Crypto Games की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.02415954
$ 0
+0.54%

-0.95%

-0.88%

-0.88%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, OUTLAW Crypto Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, OUTLAW Crypto Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, OUTLAW Crypto Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, OUTLAW Crypto Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.95%
30 दिन$ 0-73.48%
60 दिन$ 0-90.25%
90 दिन$ 0--

OUTLAW Crypto Games के लिए प्राइस पूर्वानुमान

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में OUTLAW का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, OUTLAW Crypto Games के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में OUTLAW Crypto Games की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए OUTLAW के प्राइस पूर्वानुमान के लिए OUTLAW Crypto Gamesप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

OUTLAW Crypto Games के बारे में और जानें

अस्वीकरण

