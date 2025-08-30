USDT की अधिक जानकारी

Osmosis allUSDT लोगो

Osmosis allUSDT मूल्य (USDT)

गैर-सूचीबद्ध

1 USDT से USD लाइव प्राइस:

$0.995168
$0.995168
-0.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Osmosis allUSDT (USDT) मूल्य का लाइव चार्ट
Osmosis allUSDT (USDT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.995168
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.007
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.995168
$ 1.007
$ 1.096
$ 0.879927
+0.07%

+0.01%

-0.06%

-0.06%

Osmosis allUSDT (USDT) रियल-टाइम प्राइस $0.999633 है. पिछले 24 घंटों में, USDT ने $ 0.995168 के कम और $ 1.007 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.096 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.879927 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDT में +0.07%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Osmosis allUSDT (USDT) मार्केट की जानकारी

$ 893.90K
--
$ 893.90K
896.88K
896,883.140592
Osmosis allUSDT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 893.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 896.88K है, कुल आपूर्ति 896883.140592 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 893.90K है.

Osmosis allUSDT (USDT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Osmosis allUSDT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Osmosis allUSDT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009871375 था.
पिछले 60 दिनों में, Osmosis allUSDT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009658454 था.
पिछले 90 दिनों में, Osmosis allUSDT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003495876339217 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.01%
30 दिन$ +0.0009871375+0.10%
60 दिन$ -0.0009658454-0.09%
90 दिन$ -0.0003495876339217-0.03%

Osmosis allUSDT (USDT) क्या है

Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT.

Osmosis allUSDT (USDT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Osmosis allUSDT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Osmosis allUSDT (USDT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Osmosis allUSDT (USDT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Osmosis allUSDT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Osmosis allUSDT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USDT लोकल करेंसी में

Osmosis allUSDT (USDT) टोकन का अर्थशास्त्र

Osmosis allUSDT (USDT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Osmosis allUSDT (USDT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Osmosis allUSDT (USDT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDT प्राइस 0.999633 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.999633 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Osmosis allUSDT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 893.90K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 896.88K USD है.
USDT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDT ने 1.096 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDT ने 0.879927 USD की ATL प्राइस देखी.
USDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USDT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.