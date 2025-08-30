OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks.

