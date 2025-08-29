Origin Sonic मूल्य (OS)
-0.74%
-3.70%
-1.34%
-1.34%
Origin Sonic (OS) रियल-टाइम प्राइस $0.315903 है. पिछले 24 घंटों में, OS ने $ 0.313935 के कम और $ 0.331914 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.989146 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.249121 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OS में -0.74%, 24 घंटों में -3.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Origin Sonic का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.40M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OS की मार्केट में उपलब्ध राशि 32.91M है, कुल आपूर्ति 32915097.93212757 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.40M है.
आज के दिन के दौरान, Origin Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01214490789453 था.
पिछले 30 दिनों में, Origin Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0255676724 था.
पिछले 60 दिनों में, Origin Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021098213 था.
पिछले 90 दिनों में, Origin Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.075915652650591 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.01214490789453
|-3.70%
|30 दिन
|$ +0.0255676724
|+8.09%
|60 दिन
|$ +0.0021098213
|+0.67%
|90 दिन
|$ -0.075915652650591
|-19.37%
Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol.
