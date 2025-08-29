OETH की अधिक जानकारी

Origin Ether लोगो

Origin Ether मूल्य (OETH)

गैर-सूचीबद्ध

1 OETH से USD लाइव प्राइस:

$4,352.12
$4,352.12$4,352.12
-5.20%1D
mexc
USD
Origin Ether (OETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:47:16 (UTC+8)

Origin Ether (OETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4,324.73
$ 4,324.73$ 4,324.73
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4,594.3
$ 4,594.3$ 4,594.3
24 घंटे में उच्चतम

$ 4,324.73
$ 4,324.73$ 4,324.73

$ 4,594.3
$ 4,594.3$ 4,594.3

$ 4,946.76
$ 4,946.76$ 4,946.76

$ 1,396.71
$ 1,396.71$ 1,396.71

-1.13%

-5.32%

+1.65%

+1.65%

Origin Ether (OETH) रियल-टाइम प्राइस $4,349.61 है. पिछले 24 घंटों में, OETH ने $ 4,324.73 के कम और $ 4,594.3 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4,946.76 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,396.71 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OETH में -1.13%, 24 घंटों में -5.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Origin Ether (OETH) मार्केट की जानकारी

$ 237.79M
$ 237.79M$ 237.79M

--
----

$ 237.79M
$ 237.79M$ 237.79M

54.65K
54.65K 54.65K

54,652.47948874614
54,652.47948874614 54,652.47948874614

Origin Ether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 237.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 54.65K है, कुल आपूर्ति 54652.47948874614 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 237.79M है.

Origin Ether (OETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Origin Ether का USD में मूल्य बदलाव $ -244.682873636924 था.
पिछले 30 दिनों में, Origin Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +694.8641162520 था.
पिछले 60 दिनों में, Origin Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +3,346.8965815050 था.
पिछले 90 दिनों में, Origin Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +1,812.1234210583633 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -244.682873636924-5.32%
30 दिन$ +694.8641162520+15.98%
60 दिन$ +3,346.8965815050+76.95%
90 दिन$ +1,812.1234210583633+71.41%

Origin Ether (OETH) क्या है

Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Origin Ether प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Origin Ether (OETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Origin Ether (OETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Origin Ether के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Origin Ether प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OETH लोकल करेंसी में

Origin Ether (OETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Origin Ether (OETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Origin Ether (OETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Origin Ether (OETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OETH प्राइस 4,349.61 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 4,349.61 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Origin Ether का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 237.79M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 54.65K USD है.
OETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OETH ने 4,946.76 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OETH ने 1,396.71 USD की ATL प्राइस देखी.
OETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OETH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:47:16 (UTC+8)

