ORE Network लोगो

ORE Network मूल्य (ORE)

गैर-सूचीबद्ध

1 ORE से USD लाइव प्राइस:

$0.00038126
$0.00038126
-3.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
ORE Network (ORE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:44:20 (UTC+8)

ORE Network (ORE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.304071
$ 0.304071

$ 0
$ 0

-0.17%

-3.10%

-11.70%

-11.70%

ORE Network (ORE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ORE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ORE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.304071 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ORE में -0.17%, 24 घंटों में -3.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ORE Network (ORE) मार्केट की जानकारी

$ 214.70K
$ 214.70K

--
--

$ 404.14K
$ 404.14K

563.13M
563.13M

1,060,000,000.0
1,060,000,000.0

ORE Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 214.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ORE की मार्केट में उपलब्ध राशि 563.13M है, कुल आपूर्ति 1060000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 404.14K है.

ORE Network (ORE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ORE Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ORE Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ORE Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ORE Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.10%
30 दिन$ 0+6.07%
60 दिन$ 0+34.93%
90 दिन$ 0--

ORE Network (ORE) क्या है

The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

ORE Network (ORE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ORE Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ORE Network (ORE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ORE Network (ORE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ORE Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ORE Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ORE लोकल करेंसी में

ORE Network (ORE) टोकन का अर्थशास्त्र

ORE Network (ORE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ORE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ORE Network (ORE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ORE Network (ORE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ORE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ORE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ORE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ORE Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ORE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 214.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ORE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ORE की मार्केट में उपलब्ध राशि 563.13M USD है.
ORE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ORE ने 0.304071 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ORE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ORE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ORE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ORE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ORE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ORE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ORE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:44:20 (UTC+8)

