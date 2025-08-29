USC की अधिक जानकारी

Orby Network USC Stablecoin मूल्य (USC)

1 USC से USD लाइव प्राइस:

$0.996383
$0.996383
-1.20%1D
Orby Network USC Stablecoin (USC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:47:21 (UTC+8)

Orby Network USC Stablecoin (USC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.978813
$ 0.978813
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.028
$ 1.028
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.978813
$ 0.978813

$ 1.028
$ 1.028

$ 1.24
$ 1.24

$ 0.802523
$ 0.802523

-0.68%

-1.16%

-0.89%

-0.89%

Orby Network USC Stablecoin (USC) रियल-टाइम प्राइस $0.997289 है. पिछले 24 घंटों में, USC ने $ 0.978813 के कम और $ 1.028 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.24 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.802523 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USC में -0.68%, 24 घंटों में -1.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Orby Network USC Stablecoin (USC) मार्केट की जानकारी

$ 13.45M
$ 13.45M

--
--

$ 13.45M
$ 13.45M

13.49M
13.49M

13,491,758.56514076
13,491,758.56514076

Orby Network USC Stablecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.45M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USC की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.49M है, कुल आपूर्ति 13491758.56514076 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.45M है.

Orby Network USC Stablecoin (USC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Orby Network USC Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0117385584764021 था.
पिछले 30 दिनों में, Orby Network USC Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0070342782 था.
पिछले 60 दिनों में, Orby Network USC Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0049086564 था.
पिछले 90 दिनों में, Orby Network USC Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0052669708095442 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0117385584764021-1.16%
30 दिन$ -0.0070342782-0.70%
60 दिन$ -0.0049086564-0.49%
90 दिन$ -0.0052669708095442-0.52%

Orby Network USC Stablecoin (USC) क्या है

$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.

Orby Network USC Stablecoin (USC) संसाधन

व्हाइट पेपर
आधिकारिक वेबसाइट

Orby Network USC Stablecoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Orby Network USC Stablecoin (USC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Orby Network USC Stablecoin (USC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Orby Network USC Stablecoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Orby Network USC Stablecoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USC लोकल करेंसी में

Orby Network USC Stablecoin (USC) टोकन का अर्थशास्त्र

Orby Network USC Stablecoin (USC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Orby Network USC Stablecoin (USC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Orby Network USC Stablecoin (USC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USC प्राइस 0.997289 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.997289 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Orby Network USC Stablecoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.45M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USC की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.49M USD है.
USC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USC ने 1.24 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USC ने 0.802523 USD की ATL प्राइस देखी.
USC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USC का प्राइस का अनुमान देखें.
Orby Network USC Stablecoin (USC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

