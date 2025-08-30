OrbitAI मूल्य (ORBIT)
OrbitAI (ORBIT) रियल-टाइम प्राइस $0.00799419 है. पिछले 24 घंटों में, ORBIT ने $ 0.00789417 के कम और $ 0.00888309 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ORBIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.752919 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00789417 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ORBIT में -0.47%, 24 घंटों में -9.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
OrbitAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 75.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ORBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.50M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 79.94K है.
आज के दिन के दौरान, OrbitAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000796817392809759 था.
पिछले 30 दिनों में, OrbitAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0023511264 था.
पिछले 60 दिनों में, OrbitAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0047437195 था.
पिछले 90 दिनों में, OrbitAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01912468187268514 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000796817392809759
|-9.06%
|30 दिन
|$ -0.0023511264
|-29.41%
|60 दिन
|$ -0.0047437195
|-59.33%
|90 दिन
|$ -0.01912468187268514
|-70.52%
OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.