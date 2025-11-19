एक्सचेंजDEX+
Oracle xStock का आज का लाइव मूल्य 235.89 USD है.ORCLX का मार्केट कैप 1,068,172 USD है. भारत में ORCLX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Oracle xStock मूल्य (ORCLX)

$235.89
$235.89
+2.20%1D
Oracle xStock (ORCLX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:25:08 (UTC+8)

Oracle xStock का आज का मूल्य

आज Oracle xStock (ORCLX) का लाइव मूल्य $ 235.89 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.27% का बदलाव आया है. मौजूदा ORCLX से USD कन्वर्ज़न दर $ 235.89 प्रति ORCLX है.

$ 1,068,172 के मार्केट कैप के अनुसार Oracle xStock करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 4.53K ORCLX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ORCLX की ट्रेडिंग $ 230.62 (निम्न) और $ 235.93 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 341.33 और सबसे निम्न स्तर $ 230.6 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ORCLX में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -7.17% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Oracle xStock (ORCLX) मार्केट की जानकारी

Oracle xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ORCLX की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.53K है, कुल आपूर्ति 29239.58813852975 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.90M है.

Oracle xStock की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
0.00%

+2.27%

-7.17%

-7.17%

Oracle xStock (ORCLX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Oracle xStock का USD में मूल्य बदलाव $ +5.24 था.
पिछले 30 दिनों में, Oracle xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -58.1504941170 था.
पिछले 60 दिनों में, Oracle xStock का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Oracle xStock का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +5.24+2.27%
30 दिन$ -58.1504941170-24.65%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Oracle xStock के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Oracle xStock (ORCLX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में ORCLX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Oracle xStock (ORCLX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Oracle xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Oracle xStock

2030 में 1 Oracle xStock का मूल्य कितना होगा?
अगर Oracle xStock 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Oracle xStock के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:25:08 (UTC+8)

Oracle xStock (ORCLX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Oracle xStock के बारे में और जानें

अस्वीकरण

