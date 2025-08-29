ORA की अधिक जानकारी

ORA Coin लोगो

ORA Coin मूल्य (ORA)

गैर-सूचीबद्ध

1 ORA से USD लाइव प्राइस:

$0.0074629
$0.0074629$0.0074629
-16.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
ORA Coin (ORA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:47:13 (UTC+8)

ORA Coin (ORA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00732005
$ 0.00732005$ 0.00732005
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0095456
$ 0.0095456$ 0.0095456
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00732005
$ 0.00732005$ 0.00732005

$ 0.0095456
$ 0.0095456$ 0.0095456

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 0.00732005
$ 0.00732005$ 0.00732005

-10.37%

-16.70%

-48.44%

-48.44%

ORA Coin (ORA) रियल-टाइम प्राइस $0.0074629 है. पिछले 24 घंटों में, ORA ने $ 0.00732005 के कम और $ 0.0095456 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ORA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00732005 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ORA में -10.37%, 24 घंटों में -16.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -48.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ORA Coin (ORA) मार्केट की जानकारी

$ 434.60K
$ 434.60K$ 434.60K

--
----

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

56.32M
56.32M 56.32M

333,333,333.0
333,333,333.0 333,333,333.0

ORA Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 434.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ORA की मार्केट में उपलब्ध राशि 56.32M है, कुल आपूर्ति 333333333.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.57M है.

ORA Coin (ORA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ORA Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00149690604170724 था.
पिछले 30 दिनों में, ORA Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0070664670 था.
पिछले 60 दिनों में, ORA Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0072554522 था.
पिछले 90 दिनों में, ORA Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.5206580172657262 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00149690604170724-16.70%
30 दिन$ -0.0070664670-94.68%
60 दिन$ -0.0072554522-97.22%
90 दिन$ -0.5206580172657262-98.58%

ORA Coin (ORA) क्या है

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

ORA Coin (ORA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ORA Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ORA Coin (ORA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ORA Coin (ORA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ORA Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ORA Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ORA लोकल करेंसी में

ORA Coin (ORA) टोकन का अर्थशास्त्र

ORA Coin (ORA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ORA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ORA Coin (ORA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ORA Coin (ORA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ORA प्राइस 0.0074629 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ORA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ORA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0074629 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ORA Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ORA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 434.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ORA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ORA की मार्केट में उपलब्ध राशि 56.32M USD है.
ORA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ORA ने 5.37 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ORA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ORA ने 0.00732005 USD की ATL प्राइस देखी.
ORA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ORA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ORA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ORA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ORA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:47:13 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.