ORA Coin (ORA) रियल-टाइम प्राइस $0.0074629 है. पिछले 24 घंटों में, ORA ने $ 0.00732005 के कम और $ 0.0095456 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ORA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00732005 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ORA में -10.37%, 24 घंटों में -16.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -48.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ORA Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 434.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ORA की मार्केट में उपलब्ध राशि 56.32M है, कुल आपूर्ति 333333333.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.57M है.
आज के दिन के दौरान, ORA Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00149690604170724 था.
पिछले 30 दिनों में, ORA Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0070664670 था.
पिछले 60 दिनों में, ORA Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0072554522 था.
पिछले 90 दिनों में, ORA Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.5206580172657262 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00149690604170724
|-16.70%
|30 दिन
|$ -0.0070664670
|-94.68%
|60 दिन
|$ -0.0072554522
|-97.22%
|90 दिन
|$ -0.5206580172657262
|-98.58%
ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).
ORA Coin (ORA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ORA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
