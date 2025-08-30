Opus CASH मूल्य (CASH)
Opus CASH (CASH) रियल-टाइम प्राइस $0.997833 है. पिछले 24 घंटों में, CASH ने $ 0.995494 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CASH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.091 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.944728 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CASH में -0.08%, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Opus CASH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 369.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CASH की मार्केट में उपलब्ध राशि 370.36K है, कुल आपूर्ति 370358.6931559029 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 369.57K है.
आज के दिन के दौरान, Opus CASH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000177 था.
पिछले 30 दिनों में, Opus CASH का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001261260 था.
पिछले 60 दिनों में, Opus CASH का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016823464 था.
पिछले 90 दिनों में, Opus CASH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0043431141935449 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.000177
|+0.02%
|30 दिन
|$ -0.0001261260
|-0.01%
|60 दिन
|$ -0.0016823464
|-0.16%
|90 दिन
|$ +0.0043431141935449
|+0.44%
Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.
Opus CASH (CASH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CASH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
