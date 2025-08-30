CASH की अधिक जानकारी

Opus CASH लोगो

Opus CASH मूल्य (CASH)

गैर-सूचीबद्ध

1 CASH से USD लाइव प्राइस:

$0.997833
$0.997833
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Opus CASH (CASH) मूल्य का लाइव चार्ट
Opus CASH (CASH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.995494
$ 0.995494
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.0
$ 1.0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.995494
$ 0.995494

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.091
$ 1.091

$ 0.944728
$ 0.944728

-0.08%

+0.02%

-0.10%

-0.10%

Opus CASH (CASH) रियल-टाइम प्राइस $0.997833 है. पिछले 24 घंटों में, CASH ने $ 0.995494 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CASH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.091 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.944728 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CASH में -0.08%, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Opus CASH (CASH) मार्केट की जानकारी

$ 369.57K
$ 369.57K

--
--

$ 369.57K
$ 369.57K

370.36K
370.36K

370,358.6931559029
370,358.6931559029

Opus CASH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 369.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CASH की मार्केट में उपलब्ध राशि 370.36K है, कुल आपूर्ति 370358.6931559029 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 369.57K है.

Opus CASH (CASH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Opus CASH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000177 था.
पिछले 30 दिनों में, Opus CASH का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001261260 था.
पिछले 60 दिनों में, Opus CASH का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016823464 था.
पिछले 90 दिनों में, Opus CASH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0043431141935449 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000177+0.02%
30 दिन$ -0.0001261260-0.01%
60 दिन$ -0.0016823464-0.16%
90 दिन$ +0.0043431141935449+0.44%

Opus CASH (CASH) क्या है

Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Opus CASH (CASH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Opus CASH प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Opus CASH (CASH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Opus CASH (CASH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Opus CASH के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Opus CASH प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CASH लोकल करेंसी में

Opus CASH (CASH) टोकन का अर्थशास्त्र

Opus CASH (CASH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CASH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Opus CASH (CASH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Opus CASH (CASH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CASH प्राइस 0.997833 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CASH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CASH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.997833 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Opus CASH का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CASH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 369.57K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CASH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CASH की मार्केट में उपलब्ध राशि 370.36K USD है.
CASH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CASH ने 1.091 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CASH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CASH ने 0.944728 USD की ATL प्राइस देखी.
CASH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CASH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CASH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CASH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CASH का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.