Opus लोगो

Opus मूल्य (OPUS)

गैर-सूचीबद्ध

1 OPUS से USD लाइव प्राइस:

$0.01028276
$0.01028276$0.01028276
-11.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Opus (OPUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:02:01 (UTC+8)

Opus (OPUS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00994386
$ 0.00994386$ 0.00994386
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01160953
$ 0.01160953$ 0.01160953
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00994386
$ 0.00994386$ 0.00994386

$ 0.01160953
$ 0.01160953$ 0.01160953

$ 0.084014
$ 0.084014$ 0.084014

$ 0.00199473
$ 0.00199473$ 0.00199473

+3.07%

-11.47%

+7.21%

+7.21%

Opus (OPUS) रियल-टाइम प्राइस $0.01025283 है. पिछले 24 घंटों में, OPUS ने $ 0.00994386 के कम और $ 0.01160953 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OPUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.084014 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00199473 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OPUS में +3.07%, 24 घंटों में -11.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Opus (OPUS) मार्केट की जानकारी

$ 10.29M
$ 10.29M$ 10.29M

--
----

$ 10.29M
$ 10.29M$ 10.29M

999.92M
999.92M 999.92M

999,921,412.36062
999,921,412.36062 999,921,412.36062

Opus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OPUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M है, कुल आपूर्ति 999921412.36062 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.29M है.

Opus (OPUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Opus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001329223983147 था.
पिछले 30 दिनों में, Opus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0122649058 था.
पिछले 60 दिनों में, Opus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0282220577 था.
पिछले 90 दिनों में, Opus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0073750140879700648 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001329223983147-11.47%
30 दिन$ +0.0122649058+119.62%
60 दिन$ +0.0282220577+275.26%
90 दिन$ +0.0073750140879700648+256.27%

Opus (OPUS) क्या है

Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Opus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Opus (OPUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Opus (OPUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Opus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Opus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OPUS लोकल करेंसी में

Opus (OPUS) टोकन का अर्थशास्त्र

Opus (OPUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OPUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Opus (OPUS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Opus (OPUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OPUS प्राइस 0.01025283 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OPUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OPUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01025283 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Opus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OPUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.29M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OPUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OPUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M USD है.
OPUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OPUS ने 0.084014 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OPUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OPUS ने 0.00199473 USD की ATL प्राइस देखी.
OPUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OPUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OPUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OPUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OPUS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:02:01 (UTC+8)

