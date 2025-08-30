opTrade AI मूल्य (OPTR)
opTrade AI (OPTR) रियल-टाइम प्राइस $0.546318 है. पिछले 24 घंटों में, OPTR ने $ 0.544741 के कम और $ 0.61565 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OPTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.34 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.246372 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OPTR में -0.71%, 24 घंटों में -11.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
opTrade AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 470.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OPTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 860.49K है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 546.34K है.
आज के दिन के दौरान, opTrade AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0680460572167646 था.
पिछले 30 दिनों में, opTrade AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1791242327 था.
पिछले 60 दिनों में, opTrade AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1764441059 था.
पिछले 90 दिनों में, opTrade AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.8564505711772109 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0680460572167646
|-11.07%
|30 दिन
|$ -0.1791242327
|-32.78%
|60 दिन
|$ -0.1764441059
|-32.29%
|90 दिन
|$ -0.8564505711772109
|-61.05%
Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available.
