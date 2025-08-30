Optimus AI मूल्य (OPTI)
-0.96%
-5.96%
-12.54%
-12.54%
Optimus AI (OPTI) रियल-टाइम प्राइस $0.02223416 है. पिछले 24 घंटों में, OPTI ने $ 0.0222219 के कम और $ 0.02365802 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OPTI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.617148 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01126845 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OPTI में -0.96%, 24 घंटों में -5.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Optimus AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OPTI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.22M है.
आज के दिन के दौरान, Optimus AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00141043342132737 था.
पिछले 30 दिनों में, Optimus AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0074296401 था.
पिछले 60 दिनों में, Optimus AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0056994467 था.
पिछले 90 दिनों में, Optimus AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001177329981381924 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00141043342132737
|-5.96%
|30 दिन
|$ -0.0074296401
|-33.41%
|60 दिन
|$ +0.0056994467
|+25.63%
|90 दिन
|$ -0.001177329981381924
|-5.02%
Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup.
Optimus AI (OPTI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OPTI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
