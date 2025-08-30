OPRV की अधिक जानकारी

Opriva AI मूल्य (OPRV)

1 OPRV से USD लाइव प्राइस:

$0.00012687
0.00%1D
USD
Opriva AI (OPRV) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:05:23 (UTC+8)

Opriva AI (OPRV) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.00803921
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Opriva AI (OPRV) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OPRV ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OPRV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00803921 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OPRV में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Opriva AI (OPRV) मार्केट की जानकारी

$ 12.69K
--
$ 12.69K
100.00M
100,000,000.0
Opriva AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OPRV की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.69K है.

Opriva AI (OPRV) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Opriva AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Opriva AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Opriva AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Opriva AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+11.88%
60 दिन$ 0+65.68%
90 दिन$ 0--

Opriva AI (OPRV) क्या है

Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Opriva AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Opriva AI (OPRV) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Opriva AI (OPRV) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Opriva AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Opriva AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OPRV लोकल करेंसी में

Opriva AI (OPRV) टोकन का अर्थशास्त्र

Opriva AI (OPRV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OPRV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Opriva AI (OPRV) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Opriva AI (OPRV) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OPRV प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OPRV से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OPRV से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Opriva AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OPRV के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.69K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OPRV की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OPRV की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
OPRV की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OPRV ने 0.00803921 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OPRV का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OPRV ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
OPRV का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OPRV के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OPRV इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OPRV इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OPRV का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:05:23 (UTC+8)

