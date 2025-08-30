Opriva AI मूल्य (OPRV)
--
--
0.00%
0.00%
Opriva AI (OPRV) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OPRV ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OPRV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00803921 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OPRV में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Opriva AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OPRV की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.69K है.
आज के दिन के दौरान, Opriva AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Opriva AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Opriva AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Opriva AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+11.88%
|60 दिन
|$ 0
|+65.68%
|90 दिन
|$ 0
|--
Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user.
Opriva AI (OPRV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
