Operon Origins मूल्य (ORO)
+0.02%
+3.42%
+25.31%
+25.31%
Operon Origins (ORO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ORO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ORO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.82 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ORO में +0.02%, 24 घंटों में +3.42%, तथा पिछले 7 दिनों में +25.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Operon Origins का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ORO की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.93M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 48.61K है.
आज के दिन के दौरान, Operon Origins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Operon Origins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Operon Origins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Operon Origins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.42%
|30 दिन
|$ 0
|+52.68%
|60 दिन
|$ 0
|+32.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish.
