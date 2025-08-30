Operating System मूल्य (OPSYS)
-1.74%
-5.58%
-48.00%
-48.00%
Operating System (OPSYS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OPSYS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OPSYS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OPSYS में -1.74%, 24 घंटों में -5.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -48.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Operating System का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 736.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OPSYS की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 736.33K है.
आज के दिन के दौरान, Operating System का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Operating System का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Operating System का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Operating System का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.58%
|30 दिन
|$ 0
|-22.83%
|60 दिन
|$ 0
|+253.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
Operating System — a fast-moving creative digital design agency develops that transforms brands starting with strategy and identity. We help to imagine and develop the brand guidelines and design systems that help you thrive in a changing world while reaching and connecting via social and digital gallery stewardship. With the help of our in-house production teams, we are able to launch campaigns at speed. While delivering content at scale to truly communicate on a one-to-one basis.
Operating System (OPSYS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OPSYS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
