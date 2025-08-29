USDO की अधिक जानकारी

OpenEden OpenDollar लोगो

OpenEden OpenDollar मूल्य (USDO)

गैर-सूचीबद्ध

1 USDO से USD लाइव प्राइस:

$0.997264
$0.997264$0.997264
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
OpenEden OpenDollar (USDO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:47:01 (UTC+8)

OpenEden OpenDollar (USDO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.997161
$ 0.997161$ 0.997161
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.99803
$ 0.99803$ 0.99803
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.997161
$ 0.997161$ 0.997161

$ 0.99803
$ 0.99803$ 0.99803

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

$ 0.969341
$ 0.969341$ 0.969341

-0.06%

-0.00%

-0.13%

-0.13%

OpenEden OpenDollar (USDO) रियल-टाइम प्राइस $0.997264 है. पिछले 24 घंटों में, USDO ने $ 0.997161 के कम और $ 0.99803 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.97 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.969341 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDO में -0.06%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

OpenEden OpenDollar (USDO) मार्केट की जानकारी

$ 287.58M
$ 287.58M$ 287.58M

--
----

$ 287.58M
$ 287.58M$ 287.58M

288.37M
288.37M 288.37M

288,370,769.707558
288,370,769.707558 288,370,769.707558

OpenEden OpenDollar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 287.58M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDO की मार्केट में उपलब्ध राशि 288.37M है, कुल आपूर्ति 288370769.707558 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 287.58M है.

OpenEden OpenDollar (USDO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, OpenEden OpenDollar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, OpenEden OpenDollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026502290 था.
पिछले 60 दिनों में, OpenEden OpenDollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0042184267 था.
पिछले 90 दिनों में, OpenEden OpenDollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029750170692268 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.00%
30 दिन$ -0.0026502290-0.26%
60 दिन$ -0.0042184267-0.42%
90 दिन$ -0.0029750170692268-0.29%

OpenEden OpenDollar (USDO) क्या है

The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

OpenEden OpenDollar (USDO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

OpenEden OpenDollar प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में OpenEden OpenDollar (USDO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके OpenEden OpenDollar (USDO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? OpenEden OpenDollar के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब OpenEden OpenDollar प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USDO लोकल करेंसी में

OpenEden OpenDollar (USDO) टोकन का अर्थशास्त्र

OpenEden OpenDollar (USDO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: OpenEden OpenDollar (USDO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज OpenEden OpenDollar (USDO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDO प्राइस 0.997264 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.997264 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
OpenEden OpenDollar का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 287.58M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDO की मार्केट में उपलब्ध राशि 288.37M USD है.
USDO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDO ने 2.97 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDO ने 0.969341 USD की ATL प्राइस देखी.
USDO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USDO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:47:01 (UTC+8)

