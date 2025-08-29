OpenEden OpenDollar मूल्य (USDO)
OpenEden OpenDollar (USDO) रियल-टाइम प्राइस $0.997264 है. पिछले 24 घंटों में, USDO ने $ 0.997161 के कम और $ 0.99803 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.97 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.969341 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDO में -0.06%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
OpenEden OpenDollar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 287.58M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDO की मार्केट में उपलब्ध राशि 288.37M है, कुल आपूर्ति 288370769.707558 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 287.58M है.
आज के दिन के दौरान, OpenEden OpenDollar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, OpenEden OpenDollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026502290 था.
पिछले 60 दिनों में, OpenEden OpenDollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0042184267 था.
पिछले 90 दिनों में, OpenEden OpenDollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029750170692268 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.00%
|30 दिन
|$ -0.0026502290
|-0.26%
|60 दिन
|$ -0.0042184267
|-0.42%
|90 दिन
|$ -0.0029750170692268
|-0.29%
The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.
