OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OPN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OPN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00552837 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OPN में -2.37%, 24 घंटों में -4.82%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
OPEN Ticketing Ecosystem का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.33M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OPN की मार्केट में उपलब्ध राशि 22.93B है, कुल आपूर्ति 22926928000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.33M है.
आज के दिन के दौरान, OPEN Ticketing Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, OPEN Ticketing Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, OPEN Ticketing Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, OPEN Ticketing Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.82%
|30 दिन
|$ 0
|-5.16%
|60 दिन
|$ 0
|+102.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.
