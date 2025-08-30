OOGA की अधिक जानकारी

Ooga Booga लोगो

Ooga Booga मूल्य (OOGA)

गैर-सूचीबद्ध

1 OOGA से USD लाइव प्राइस:

$0.091113
-0.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Ooga Booga (OOGA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:20:41 (UTC+8)

Ooga Booga (OOGA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.08854
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.095947
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.08854
$ 0.095947
$ 0.336797
$ 0.02208362
-1.74%

-0.94%

-0.91%

-0.91%

Ooga Booga (OOGA) रियल-टाइम प्राइस $0.091113 है. पिछले 24 घंटों में, OOGA ने $ 0.08854 के कम और $ 0.095947 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OOGA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.336797 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02208362 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OOGA में -1.74%, 24 घंटों में -0.94%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ooga Booga (OOGA) मार्केट की जानकारी

$ 1.70M
--
$ 9.06M
18.69M
99,399,877.30409281
Ooga Booga का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.70M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OOGA की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.69M है, कुल आपूर्ति 99399877.30409281 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.06M है.

Ooga Booga (OOGA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ooga Booga का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008686213519211 था.
पिछले 30 दिनों में, Ooga Booga का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2439824734 था.
पिछले 60 दिनों में, Ooga Booga का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1511641660 था.
पिछले 90 दिनों में, Ooga Booga का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00939680043673051 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0008686213519211-0.94%
30 दिन$ +0.2439824734+267.78%
60 दिन$ +0.1511641660+165.91%
90 दिन$ -0.00939680043673051-9.34%

Ooga Booga (OOGA) क्या है

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Ooga Booga (OOGA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Ooga Booga प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ooga Booga (OOGA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ooga Booga (OOGA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ooga Booga के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ooga Booga प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OOGA लोकल करेंसी में

Ooga Booga (OOGA) टोकन का अर्थशास्त्र

Ooga Booga (OOGA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OOGA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ooga Booga (OOGA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ooga Booga (OOGA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OOGA प्राइस 0.091113 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OOGA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OOGA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.091113 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ooga Booga का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OOGA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.70M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OOGA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OOGA की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.69M USD है.
OOGA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OOGA ने 0.336797 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OOGA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OOGA ने 0.02208362 USD की ATL प्राइस देखी.
OOGA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OOGA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OOGA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OOGA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OOGA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:20:41 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.