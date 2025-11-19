एक्सचेंजDEX+
Onocoy Token का आज का लाइव मूल्य 0.0207148 USD है.ONO का मार्केट कैप 8,752,043 USD है. भारत में ONO से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Onocoy Token (ONO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:05:15 (UTC+8)

Onocoy Token का आज का मूल्य

आज Onocoy Token (ONO) का लाइव मूल्य $ 0.0207148 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.41% का बदलाव आया है. मौजूदा ONO से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0207148 प्रति ONO है.

$ 8,752,043 के मार्केट कैप के अनुसार Onocoy Token करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 404.31M ONO है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ONO की ट्रेडिंग $ 0.02056891 (निम्न) और $ 0.02200063 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.084078 और सबसे निम्न स्तर $ 0.01903203 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ONO में पिछले एक घंटे में -5.00% और पिछले 7 दिनों में +0.21% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Onocoy Token (ONO) मार्केट की जानकारी

Onocoy Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.75M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ONO की मार्केट में उपलब्ध राशि 404.31M है, कुल आपूर्ति 809737537.1513808 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.53M है.

Onocoy Token की प्राइस हिस्ट्री USD

-5.00%

+0.41%

+0.21%

+0.21%

Onocoy Token (ONO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Onocoy Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Onocoy Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0057477686 था.
पिछले 60 दिनों में, Onocoy Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0091856590 था.
पिछले 90 दिनों में, Onocoy Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02784004535176859 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.41%
30 दिन$ -0.0057477686-27.74%
60 दिन$ -0.0091856590-44.34%
90 दिन$ -0.02784004535176859-57.33%

Onocoy Token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Onocoy Token (ONO) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में ONO का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Onocoy Token (ONO) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Onocoy Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Onocoy Token की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए ONO के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Onocoy Tokenप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Onocoy Token

2030 में 1 Onocoy Token का मूल्य कितना होगा?
अगर Onocoy Token 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Onocoy Token के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:05:15 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Onocoy Token के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.