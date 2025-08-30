CALLS की अधिक जानकारी

OnlyCalls by Virtuals मूल्य (CALLS)

1 CALLS से USD लाइव प्राइस:

$0.0002565
$0.0002565$0.0002565
-14.60%1D
OnlyCalls by Virtuals (CALLS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:43:20 (UTC+8)

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00025552
$ 0.00025552$ 0.00025552
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0003055
$ 0.0003055$ 0.0003055
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00025552
$ 0.00025552$ 0.00025552

$ 0.0003055
$ 0.0003055$ 0.0003055

$ 0.00556986
$ 0.00556986$ 0.00556986

$ 0.00008604
$ 0.00008604$ 0.00008604

-0.17%

-14.67%

-35.54%

-35.54%

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) रियल-टाइम प्राइस $0.0002565 है. पिछले 24 घंटों में, CALLS ने $ 0.00025552 के कम और $ 0.0003055 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CALLS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00556986 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00008604 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CALLS में -0.17%, 24 घंटों में -14.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -35.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) मार्केट की जानकारी

$ 255.30K
$ 255.30K$ 255.30K

--
----

$ 255.30K
$ 255.30K$ 255.30K

994.14M
994.14M 994.14M

994,140,636.2081567
994,140,636.2081567 994,140,636.2081567

OnlyCalls by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 255.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CALLS की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.14M है, कुल आपूर्ति 994140636.2081567 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 255.30K है.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, OnlyCalls by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, OnlyCalls by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003270061 था.
पिछले 60 दिनों में, OnlyCalls by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001888368 था.
पिछले 90 दिनों में, OnlyCalls by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00006313327027095725 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-14.67%
30 दिन$ +0.0003270061+127.49%
60 दिन$ +0.0001888368+73.62%
90 दिन$ -0.00006313327027095725-19.75%

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) क्या है

OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

OnlyCalls by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में OnlyCalls by Virtuals (CALLS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके OnlyCalls by Virtuals (CALLS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? OnlyCalls by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब OnlyCalls by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CALLS लोकल करेंसी में

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) टोकन का अर्थशास्त्र

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CALLS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: OnlyCalls by Virtuals (CALLS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज OnlyCalls by Virtuals (CALLS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CALLS प्राइस 0.0002565 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CALLS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CALLS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0002565 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
OnlyCalls by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CALLS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 255.30K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CALLS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CALLS की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.14M USD है.
CALLS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CALLS ने 0.00556986 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CALLS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CALLS ने 0.00008604 USD की ATL प्राइस देखी.
CALLS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CALLS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CALLS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CALLS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CALLS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:43:20 (UTC+8)

