Ongo लोगो

Ongo मूल्य (ONGO)

गैर-सूचीबद्ध

1 ONGO से USD लाइव प्राइस:

-1.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Ongo (ONGO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:10:42 (UTC+8)

Ongo (ONGO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-1.89%

-10.23%

-10.23%

Ongo (ONGO) रियल-टाइम प्राइस $0.00003309 है. पिछले 24 घंटों में, ONGO ने $ 0.00003221 के कम और $ 0.0000343 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ONGO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0026628 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002512 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ONGO में --, 24 घंटों में -1.89%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ongo (ONGO) मार्केट की जानकारी

Ongo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.05K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ONGO की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.87M है, कुल आपूर्ति 998869697.799608 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.05K है.

Ongo (ONGO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ongo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ongo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000000424 था.
पिछले 60 दिनों में, Ongo का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000054978 था.
पिछले 90 दिनों में, Ongo का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000001896055002241084 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.89%
30 दिन$ -0.0000000424-0.12%
60 दिन$ +0.0000054978+16.61%
90 दिन$ +0.000001896055002241084+6.08%

Ongo (ONGO) क्या है

Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Ongo प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ongo (ONGO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ongo (ONGO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ongo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ongo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Ongo (ONGO) टोकन का अर्थशास्त्र

Ongo (ONGO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ONGO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ongo (ONGO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ongo (ONGO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ONGO प्राइस 0.00003309 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ONGO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ONGO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00003309 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ongo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ONGO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.05K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ONGO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ONGO की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.87M USD है.
ONGO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ONGO ने 0.0026628 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ONGO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ONGO ने 0.00002512 USD की ATL प्राइस देखी.
ONGO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ONGO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ONGO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ONGO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ONGO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:10:42 (UTC+8)

