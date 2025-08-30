one unchill gal मूल्य (GAL)
-0.36%
-6.31%
-3.43%
-3.43%
one unchill gal (GAL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GAL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01512815 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAL में -0.36%, 24 घंटों में -6.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
one unchill gal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 140.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.99M है, कुल आपूर्ति 989994519.8 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 140.70K है.
आज के दिन के दौरान, one unchill gal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, one unchill gal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, one unchill gal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, one unchill gal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.31%
|30 दिन
|$ 0
|-11.91%
|60 दिन
|$ 0
|-17.99%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Unchill Gal Token celebrates unapologetic passion, inspired by the meme “My Old Character.” She’s not here to stay cool or indifferent—she’s an unchill gal who highkey gives a fuck. This token is a badge of honor for those who care deeply, speak boldly, and reject mediocrity, reminding us that caring fiercely is a superpower, not a flaw. “my old character. part of her deal is she's an unchill gal that highkey gives a fuck”
