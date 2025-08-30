GAL की अधिक जानकारी

one unchill gal लोगो

one unchill gal मूल्य (GAL)

गैर-सूचीबद्ध

1 GAL से USD लाइव प्राइस:

$0.00014245
$0.00014245
-6.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
one unchill gal (GAL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:42:41 (UTC+8)

one unchill gal (GAL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01512815
$ 0.01512815

$ 0
$ 0

-0.36%

-6.31%

-3.43%

-3.43%

one unchill gal (GAL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GAL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01512815 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAL में -0.36%, 24 घंटों में -6.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

one unchill gal (GAL) मार्केट की जानकारी

$ 140.70K
$ 140.70K

--
--

$ 140.70K
$ 140.70K

989.99M
989.99M

989,994,519.8
989,994,519.8

one unchill gal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 140.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.99M है, कुल आपूर्ति 989994519.8 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 140.70K है.

one unchill gal (GAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, one unchill gal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, one unchill gal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, one unchill gal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, one unchill gal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.31%
30 दिन$ 0-11.91%
60 दिन$ 0-17.99%
90 दिन$ 0--

one unchill gal (GAL) क्या है

The Unchill Gal Token celebrates unapologetic passion, inspired by the meme “My Old Character.” She’s not here to stay cool or indifferent—she’s an unchill gal who highkey gives a fuck. This token is a badge of honor for those who care deeply, speak boldly, and reject mediocrity, reminding us that caring fiercely is a superpower, not a flaw. “my old character. part of her deal is she's an unchill gal that highkey gives a fuck”

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

one unchill gal प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में one unchill gal (GAL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके one unchill gal (GAL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? one unchill gal के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब one unchill gal प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GAL लोकल करेंसी में

one unchill gal (GAL) टोकन का अर्थशास्त्र

one unchill gal (GAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: one unchill gal (GAL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज one unchill gal (GAL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GAL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GAL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GAL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
one unchill gal का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GAL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 140.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GAL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.99M USD है.
GAL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GAL ने 0.01512815 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GAL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GAL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GAL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GAL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GAL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GAL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GAL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:42:41 (UTC+8)

