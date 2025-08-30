PUNCH की अधिक जानकारी

ONE PUNCH CAT लोगो

ONE PUNCH CAT मूल्य (PUNCH)

गैर-सूचीबद्ध

1 PUNCH से USD लाइव प्राइस:

--
----
+1.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
ONE PUNCH CAT (PUNCH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:59:42 (UTC+8)

ONE PUNCH CAT (PUNCH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00361979
$ 0.00361979$ 0.00361979

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

+1.64%

+6.06%

+6.06%

ONE PUNCH CAT (PUNCH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUNCH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUNCH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00361979 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUNCH में -0.22%, 24 घंटों में +1.64%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) मार्केट की जानकारी

$ 32.49K
$ 32.49K$ 32.49K

--
----

$ 32.49K
$ 32.49K$ 32.49K

936.70M
936.70M 936.70M

936,702,969.86153
936,702,969.86153 936,702,969.86153

ONE PUNCH CAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUNCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 936.70M है, कुल आपूर्ति 936702969.86153 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.49K है.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ONE PUNCH CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ONE PUNCH CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ONE PUNCH CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ONE PUNCH CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.64%
30 दिन$ 0+15.26%
60 दिन$ 0+13.99%
90 दिन$ 0--

ONE PUNCH CAT (PUNCH) क्या है

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

ONE PUNCH CAT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ONE PUNCH CAT (PUNCH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ONE PUNCH CAT (PUNCH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ONE PUNCH CAT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ONE PUNCH CAT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PUNCH लोकल करेंसी में

ONE PUNCH CAT (PUNCH) टोकन का अर्थशास्त्र

ONE PUNCH CAT (PUNCH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUNCH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ONE PUNCH CAT (PUNCH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ONE PUNCH CAT (PUNCH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PUNCH प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PUNCH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PUNCH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ONE PUNCH CAT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PUNCH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.49K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PUNCH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PUNCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 936.70M USD है.
PUNCH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PUNCH ने 0.00361979 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PUNCH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PUNCH ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PUNCH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PUNCH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PUNCH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PUNCH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PUNCH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:59:42 (UTC+8)

ONE PUNCH CAT (PUNCH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

