Oncology Network मूल्य (ONC)
-0.22%
-1.57%
+2.31%
+2.31%
Oncology Network (ONC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ONC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ONC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02182385 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ONC में -0.22%, 24 घंटों में -1.57%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Oncology Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 160.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ONC की मार्केट में उपलब्ध राशि 696.09M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 230.60K है.
आज के दिन के दौरान, Oncology Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Oncology Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Oncology Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Oncology Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.57%
|30 दिन
|$ 0
|+19.75%
|60 दिन
|$ 0
|+27.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before.
Oncology Network (ONC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ONC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
