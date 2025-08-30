OnChain Pepe 404 मूल्य (OCP404)
OnChain Pepe 404 (OCP404) रियल-टाइम प्राइस $619.07 है. पिछले 24 घंटों में, OCP404 ने $ 613.08 के कम और $ 621.99 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OCP404 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,094.39 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 332.33 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OCP404 में -0.26%, 24 घंटों में +0.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
OnChain Pepe 404 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 54.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OCP404 की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.00 है, कुल आपूर्ति 88.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.48K है.
आज के दिन के दौरान, OnChain Pepe 404 का USD में मूल्य बदलाव $ +2.44 था.
पिछले 30 दिनों में, OnChain Pepe 404 का USD में मूल्य बदलाव $ +11.0640190400 था.
पिछले 60 दिनों में, OnChain Pepe 404 का USD में मूल्य बदलाव $ +235.2878300620 था.
पिछले 90 दिनों में, OnChain Pepe 404 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +2.44
|+0.39%
|30 दिन
|$ +11.0640190400
|+1.79%
|60 दिन
|$ +235.2878300620
|+38.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.
