Onchain Finance and Culture मूल्य (OFAC)

गैर-सूचीबद्ध

1 OFAC से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है.
Onchain Finance and Culture (OFAC) मूल्य का लाइव चार्ट
Onchain Finance and Culture (OFAC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00208752
$ 0.00208752

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Onchain Finance and Culture (OFAC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OFAC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OFAC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00208752 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OFAC में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Onchain Finance and Culture (OFAC) मार्केट की जानकारी

$ 28.13K
$ 28.13K

--
----

$ 33.53K
$ 33.53K

838.79M
838.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Onchain Finance and Culture का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OFAC की मार्केट में उपलब्ध राशि 838.79M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.53K है.

Onchain Finance and Culture (OFAC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Onchain Finance and Culture का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Onchain Finance and Culture का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Onchain Finance and Culture का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Onchain Finance and Culture का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-55.37%
60 दिन$ 0-35.79%
90 दिन$ 0--

Onchain Finance and Culture (OFAC) क्या है

Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Onchain Finance and Culture (OFAC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Onchain Finance and Culture प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Onchain Finance and Culture (OFAC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Onchain Finance and Culture (OFAC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Onchain Finance and Culture के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Onchain Finance and Culture प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OFAC लोकल करेंसी में

Onchain Finance and Culture (OFAC) टोकन का अर्थशास्त्र

Onchain Finance and Culture (OFAC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OFAC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Onchain Finance and Culture (OFAC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Onchain Finance and Culture (OFAC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OFAC प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OFAC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OFAC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Onchain Finance and Culture का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OFAC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.13K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OFAC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OFAC की मार्केट में उपलब्ध राशि 838.79M USD है.
OFAC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OFAC ने 0.00208752 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OFAC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OFAC ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
OFAC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OFAC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OFAC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OFAC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OFAC का प्राइस का अनुमान देखें.
Onchain Finance and Culture (OFAC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

