Onchain AI (OCAI) रियल-टाइम प्राइस $0.001853 है. पिछले 24 घंटों में, OCAI ने $ 0.00163099 के कम और $ 0.00193664 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OCAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.082139 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OCAI में -0.60%, 24 घंटों में -3.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Onchain AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 167.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OCAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 185.79K है.
आज के दिन के दौरान, Onchain AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Onchain AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001028874 था.
पिछले 60 दिनों में, Onchain AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012692219 था.
पिछले 90 दिनों में, Onchain AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006211774130233888 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.55%
|30 दिन
|$ +0.0001028874
|+5.55%
|60 दिन
|$ +0.0012692219
|+68.50%
|90 दिन
|$ +0.0006211774130233888
|+50.43%
1. What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. 2. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. 3. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. 4. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. 5. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development.
