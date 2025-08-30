Omni Consumer Protocol मूल्य (OCP)
Omni Consumer Protocol (OCP) रियल-टाइम प्राइस $0.00381382 है. पिछले 24 घंटों में, OCP ने $ 0.00378194 के कम और $ 0.0038404 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OCP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.162663 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00357514 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OCP में +0.07%, 24 घंटों में -0.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Omni Consumer Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OCP की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.90M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 381.38K है.
आज के दिन के दौरान, Omni Consumer Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Omni Consumer Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000410874 था.
पिछले 60 दिनों में, Omni Consumer Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000754221 था.
पिछले 90 दिनों में, Omni Consumer Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000737766296715006 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.42%
|30 दिन
|$ -0.0000410874
|-1.07%
|60 दिन
|$ +0.0000754221
|+1.98%
|90 दिन
|$ +0.0000737766296715006
|+1.97%
Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.
