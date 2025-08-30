OCP की अधिक जानकारी

Omni Consumer Protocol मूल्य (OCP)

गैर-सूचीबद्ध

1 OCP से USD लाइव प्राइस:

$0.00381382
$0.00381382
-0.40%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Omni Consumer Protocol (OCP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:09:50 (UTC+8)

Omni Consumer Protocol (OCP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00378194
$ 0.00378194$ 0.00378194
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0038404
$ 0.0038404$ 0.0038404
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00378194
$ 0.00378194$ 0.00378194

$ 0.0038404
$ 0.0038404$ 0.0038404

$ 0.162663
$ 0.162663$ 0.162663

$ 0.00357514
$ 0.00357514$ 0.00357514

+0.07%

-0.42%

-1.14%

-1.14%

Omni Consumer Protocol (OCP) रियल-टाइम प्राइस $0.00381382 है. पिछले 24 घंटों में, OCP ने $ 0.00378194 के कम और $ 0.0038404 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OCP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.162663 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00357514 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OCP में +0.07%, 24 घंटों में -0.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Omni Consumer Protocol (OCP) मार्केट की जानकारी

$ 45.39K
$ 45.39K$ 45.39K

--
----

$ 381.38K
$ 381.38K$ 381.38K

11.90M
11.90M 11.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Omni Consumer Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OCP की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.90M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 381.38K है.

Omni Consumer Protocol (OCP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Omni Consumer Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Omni Consumer Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000410874 था.
पिछले 60 दिनों में, Omni Consumer Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000754221 था.
पिछले 90 दिनों में, Omni Consumer Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000737766296715006 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.42%
30 दिन$ -0.0000410874-1.07%
60 दिन$ +0.0000754221+1.98%
90 दिन$ +0.0000737766296715006+1.97%

Omni Consumer Protocol (OCP) क्या है

Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Omni Consumer Protocol (OCP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Omni Consumer Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Omni Consumer Protocol (OCP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Omni Consumer Protocol (OCP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Omni Consumer Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Omni Consumer Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OCP लोकल करेंसी में

Omni Consumer Protocol (OCP) टोकन का अर्थशास्त्र

Omni Consumer Protocol (OCP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OCP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Omni Consumer Protocol (OCP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Omni Consumer Protocol (OCP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OCP प्राइस 0.00381382 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OCP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OCP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00381382 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Omni Consumer Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OCP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.39K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OCP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OCP की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.90M USD है.
OCP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OCP ने 0.162663 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OCP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OCP ने 0.00357514 USD की ATL प्राइस देखी.
OCP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OCP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OCP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OCP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OCP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:09:50 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.