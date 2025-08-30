OK की अधिक जानकारी

Okcash लोगो

Okcash मूल्य (OK)

गैर-सूचीबद्ध

1 OK से USD लाइव प्राइस:

$0.00385553
$0.00385553$0.00385553
0.00%1D
mexc
USD
Okcash (OK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:35:44 (UTC+8)

Okcash (OK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00385128
$ 0.00385128$ 0.00385128
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00385645
$ 0.00385645$ 0.00385645
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00385128
$ 0.00385128$ 0.00385128

$ 0.00385645
$ 0.00385645$ 0.00385645

$ 0.7685
$ 0.7685$ 0.7685

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.08%

-10.95%

-10.95%

Okcash (OK) रियल-टाइम प्राइस $0.00385553 है. पिछले 24 घंटों में, OK ने $ 0.00385128 के कम और $ 0.00385645 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.7685 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OK में 0.00%, 24 घंटों में +0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Okcash (OK) मार्केट की जानकारी

$ 344.57K
$ 344.57K$ 344.57K

--
----

$ 404.83K
$ 404.83K$ 404.83K

89.37M
89.37M 89.37M

105,000,000.0
105,000,000.0 105,000,000.0

Okcash का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 344.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OK की मार्केट में उपलब्ध राशि 89.37M है, कुल आपूर्ति 105000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 404.83K है.

Okcash (OK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Okcash का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Okcash का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014407005 था.
पिछले 60 दिनों में, Okcash का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010446828 था.
पिछले 90 दिनों में, Okcash का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001911654335329765 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.08%
30 दिन$ -0.0014407005-37.36%
60 दिन$ -0.0010446828-27.09%
90 दिन$ -0.001911654335329765-33.14%

Okcash (OK) क्या है

OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin).

Okcash (OK) टोकन का अर्थशास्त्र

Okcash (OK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Okcash (OK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Okcash (OK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OK प्राइस 0.00385553 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00385553 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Okcash का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 344.57K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OK की मार्केट में उपलब्ध राशि 89.37M USD है.
OK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OK ने 0.7685 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
OK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:35:44 (UTC+8)

