Oink (OINK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OINK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OINK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00001884 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OINK में 0.00%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Oink का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OINK की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.05B है, कुल आपूर्ति 69400881114.17923 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.46K है.
आज के दिन के दौरान, Oink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Oink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Oink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Oink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.68%
|30 दिन
|$ 0
|+49.06%
|60 दिन
|$ 0
|+23.88%
|90 दिन
|$ 0
|--
Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically.
