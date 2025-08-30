Oia Oia Cat मूल्य (OIACAT)
Oia Oia Cat (OIACAT) रियल-टाइम प्राइस $0.00000657 है. पिछले 24 घंटों में, OIACAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OIACAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00034991 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000477 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OIACAT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Oia Oia Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OIACAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.88M है, कुल आपूर्ति 998876068.319307 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.57K है.
आज के दिन के दौरान, Oia Oia Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Oia Oia Cat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000000120 था.
पिछले 60 दिनों में, Oia Oia Cat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000010710 था.
पिछले 90 दिनों में, Oia Oia Cat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000001056318000780628 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000000120
|+0.18%
|60 दिन
|$ +0.0000010710
|+16.30%
|90 दिन
|$ +0.000001056318000780628
|+19.16%
Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
