Oggy Inu मूल्य (OGGY)
-0.60%
-0.96%
-2.70%
-2.70%
Oggy Inu (OGGY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OGGY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OGGY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OGGY में -0.60%, 24 घंटों में -0.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Oggy Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 200.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OGGY की मार्केट में उपलब्ध राशि 114,251.65T है, कुल आपूर्ति 1.1425164761581e+17 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 200.92K है.
आज के दिन के दौरान, Oggy Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Oggy Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Oggy Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Oggy Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.96%
|30 दिन
|$ 0
|-2.02%
|60 दिन
|$ 0
|+3.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders.
