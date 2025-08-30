XFT की अधिक जानकारी

Offshift लोगो

Offshift मूल्य (XFT)

गैर-सूचीबद्ध

1 XFT से USD लाइव प्राइस:

$0.075841
$0.075841$0.075841
-3.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Offshift (XFT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:19:33 (UTC+8)

Offshift (XFT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.075082
$ 0.075082$ 0.075082
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.13945
$ 0.13945$ 0.13945
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.075082
$ 0.075082$ 0.075082

$ 0.13945
$ 0.13945$ 0.13945

$ 24.69
$ 24.69$ 24.69

$ 0.04483419
$ 0.04483419$ 0.04483419

+0.71%

-2.97%

-13.53%

-13.53%

Offshift (XFT) रियल-टाइम प्राइस $0.076043 है. पिछले 24 घंटों में, XFT ने $ 0.075082 के कम और $ 0.13945 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XFT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 24.69 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04483419 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XFT में +0.71%, 24 घंटों में -2.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Offshift (XFT) मार्केट की जानकारी

$ 765.60K
$ 765.60K$ 765.60K

--
----

$ 765.60K
$ 765.60K$ 765.60K

10.07M
10.07M 10.07M

10,072,791.006765
10,072,791.006765 10,072,791.006765

Offshift का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 765.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XFT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.07M है, कुल आपूर्ति 10072791.006765 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 765.60K है.

Offshift (XFT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Offshift का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00233174001185029 था.
पिछले 30 दिनों में, Offshift का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0048758771 था.
पिछले 60 दिनों में, Offshift का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0462233002 था.
पिछले 90 दिनों में, Offshift का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00160131194443272 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00233174001185029-2.97%
30 दिन$ -0.0048758771-6.41%
60 दिन$ +0.0462233002+60.79%
90 दिन$ +0.00160131194443272+2.15%

Offshift (XFT) क्या है

Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, [Offshift Momiji](https://v2.offshift.io), is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1. Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO.

Offshift प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Offshift (XFT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Offshift (XFT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Offshift के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Offshift प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XFT लोकल करेंसी में

Offshift (XFT) टोकन का अर्थशास्त्र

Offshift (XFT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XFT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Offshift (XFT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Offshift (XFT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XFT प्राइस 0.076043 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XFT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XFT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.076043 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Offshift का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XFT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 765.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XFT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XFT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.07M USD है.
XFT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XFT ने 24.69 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XFT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XFT ने 0.04483419 USD की ATL प्राइस देखी.
XFT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XFT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XFT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XFT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XFT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:19:33 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.