Official Crypto Nostra (OCN) रियल-टाइम प्राइस $0.00207573 है. पिछले 24 घंटों में, OCN ने $ 0.00203236 के कम और $ 0.00217822 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OCN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00742022 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00203236 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OCN में +0.03%, 24 घंटों में -4.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Official Crypto Nostra का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OCN की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.00B है, कुल आपूर्ति 2000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.09M है.
आज के दिन के दौरान, Official Crypto Nostra का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Official Crypto Nostra का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007481609 था.
पिछले 60 दिनों में, Official Crypto Nostra का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010728159 था.
पिछले 90 दिनों में, Official Crypto Nostra का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0035632143313130585 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.16%
|30 दिन
|$ -0.0007481609
|-36.04%
|60 दिन
|$ -0.0010728159
|-51.68%
|90 दिन
|$ -0.0035632143313130585
|-63.18%
The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts
