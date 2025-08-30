BTRUMP की अधिक जानकारी

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BTRUMP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTRUMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00337666 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTRUMP में +0.41%, 24 घंटों में -5.54%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

OFFICIAL BABY TRUMP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.64M है, कुल आपूर्ति 999642174.31148 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 67.54K है.

आज के दिन के दौरान, OFFICIAL BABY TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, OFFICIAL BABY TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, OFFICIAL BABY TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, OFFICIAL BABY TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) क्या है

The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTRUMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BTRUMP प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BTRUMP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BTRUMP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
OFFICIAL BABY TRUMP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BTRUMP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.54K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.64M USD है.
BTRUMP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BTRUMP ने 0.00337666 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BTRUMP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BTRUMP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BTRUMP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BTRUMP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BTRUMP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BTRUMP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BTRUMP का प्राइस का अनुमान देखें.
