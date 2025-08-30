OceansGallerie On SUI मूल्य (OCEANS)
OceansGallerie On SUI (OCEANS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OCEANS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OCEANS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00325626 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OCEANS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -16.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
OceansGallerie On SUI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 182.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OCEANS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.40B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.30M है.
आज के दिन के दौरान, OceansGallerie On SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, OceansGallerie On SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, OceansGallerie On SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, OceansGallerie On SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-19.37%
|60 दिन
|$ 0
|+9.09%
|90 दिन
|$ 0
|--
OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space.
OceansGallerie On SUI (OCEANS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OCEANS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
