OceansGallerie On SUI लोगो

OceansGallerie On SUI मूल्य (OCEANS)

गैर-सूचीबद्ध

1 OCEANS से USD लाइव प्राइस:

$0.00013019
$0.00013019$0.00013019
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
OceansGallerie On SUI (OCEANS) मूल्य का लाइव चार्ट
OceansGallerie On SUI (OCEANS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00325626
$ 0.00325626$ 0.00325626

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-16.70%

-16.70%

OceansGallerie On SUI (OCEANS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OCEANS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OCEANS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00325626 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OCEANS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -16.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) मार्केट की जानकारी

$ 182.26K
$ 182.26K$ 182.26K

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

1.40B
1.40B 1.40B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

OceansGallerie On SUI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 182.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OCEANS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.40B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.30M है.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, OceansGallerie On SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, OceansGallerie On SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, OceansGallerie On SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, OceansGallerie On SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-19.37%
60 दिन$ 0+9.09%
90 दिन$ 0--

OceansGallerie On SUI (OCEANS) क्या है

OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

OceansGallerie On SUI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में OceansGallerie On SUI (OCEANS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके OceansGallerie On SUI (OCEANS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? OceansGallerie On SUI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब OceansGallerie On SUI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OCEANS लोकल करेंसी में

OceansGallerie On SUI (OCEANS) टोकन का अर्थशास्त्र

OceansGallerie On SUI (OCEANS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OCEANS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: OceansGallerie On SUI (OCEANS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज OceansGallerie On SUI (OCEANS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OCEANS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OCEANS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OCEANS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
OceansGallerie On SUI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OCEANS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 182.26K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OCEANS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OCEANS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.40B USD है.
OCEANS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OCEANS ने 0.00325626 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OCEANS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OCEANS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
OCEANS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OCEANS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OCEANS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OCEANS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OCEANS का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.