Obyte (GBYTE) रियल-टाइम प्राइस $2.55 है. पिछले 24 घंटों में, GBYTE ने $ 2.54 के कम और $ 2.6 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GBYTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1,185.39 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.838196 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GBYTE में +0.17%, 24 घंटों में -1.13%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Obyte का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GBYTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 896.25K है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.55M है.
आज के दिन के दौरान, Obyte का USD में मूल्य बदलाव $ -0.029286147303556 था.
पिछले 30 दिनों में, Obyte का USD में मूल्य बदलाव $ -0.7603123350 था.
पिछले 60 दिनों में, Obyte का USD में मूल्य बदलाव $ -1.2027261150 था.
पिछले 90 दिनों में, Obyte का USD में मूल्य बदलाव $ -2.233340433465501 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.029286147303556
|-1.13%
|30 दिन
|$ -0.7603123350
|-29.81%
|60 दिन
|$ -1.2027261150
|-47.16%
|90 दिन
|$ -2.233340433465501
|-46.68%
Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices.
