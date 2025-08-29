OBSR की अधिक जानकारी

Observer लोगो

Observer मूल्य (OBSR)

गैर-सूचीबद्ध

1 OBSR से USD लाइव प्राइस:

$0.00146046
$0.00146046
-1.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Observer (OBSR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:46:19 (UTC+8)

Observer (OBSR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00145071
$ 0.00145071
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00150127
$ 0.00150127
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00145071
$ 0.00145071

$ 0.00150127
$ 0.00150127

$ 0.06177
$ 0.06177

$ 0.00013416
$ 0.00013416

-0.10%

-0.95%

-2.29%

-2.29%

Observer (OBSR) रियल-टाइम प्राइस $0.00146532 है. पिछले 24 घंटों में, OBSR ने $ 0.00145071 के कम और $ 0.00150127 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OBSR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.06177 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00013416 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OBSR में -0.10%, 24 घंटों में -0.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Observer (OBSR) मार्केट की जानकारी

$ 9.10M
$ 9.10M

--
--

$ 20.53M
$ 20.53M

6.21B
6.21B

14,000,000,000.0
14,000,000,000.0

Observer का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OBSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.21B है, कुल आपूर्ति 14000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.53M है.

Observer (OBSR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Observer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Observer का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001470659 था.
पिछले 60 दिनों में, Observer का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000434514 था.
पिछले 90 दिनों में, Observer का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000237180929184058 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.95%
30 दिन$ -0.0001470659-10.03%
60 दिन$ -0.0000434514-2.96%
90 दिन$ -0.000237180929184058-13.93%

Observer (OBSR) क्या है

The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Observer (OBSR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Observer प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Observer (OBSR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Observer (OBSR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Observer के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Observer प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OBSR लोकल करेंसी में

Observer (OBSR) टोकन का अर्थशास्त्र

Observer (OBSR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OBSR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Observer (OBSR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Observer (OBSR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OBSR प्राइस 0.00146532 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OBSR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OBSR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00146532 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Observer का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OBSR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.10M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OBSR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OBSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.21B USD है.
OBSR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OBSR ने 0.06177 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OBSR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OBSR ने 0.00013416 USD की ATL प्राइस देखी.
OBSR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OBSR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OBSR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OBSR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OBSR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:46:19 (UTC+8)

Observer (OBSR) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

