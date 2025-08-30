OBOT की अधिक जानकारी

Obortech मूल्य (OBOT)

गैर-सूचीबद्ध

1 OBOT से USD लाइव प्राइस:

$0.00734681
$0.00734681
-2.60%1D
Obortech (OBOT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:19:26 (UTC+8)

Obortech (OBOT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00721608
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00761766
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00721608
$ 0.00761766
$ 0.132549
$ 0
+0.31%

-2.61%

-7.26%

-7.26%

Obortech (OBOT) रियल-टाइम प्राइस $0.00734681 है. पिछले 24 घंटों में, OBOT ने $ 0.00721608 के कम और $ 0.00761766 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OBOT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.132549 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OBOT में +0.31%, 24 घंटों में -2.61%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Obortech (OBOT) मार्केट की जानकारी

$ 1.45M
--
$ 2.21M
197.50M
300,000,000.0
Obortech का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.45M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OBOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 197.50M है, कुल आपूर्ति 300000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.21M है.

Obortech (OBOT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Obortech का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000197181141251923 था.
पिछले 30 दिनों में, Obortech का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006233298 था.
पिछले 60 दिनों में, Obortech का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0048246787 था.
पिछले 90 दिनों में, Obortech का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000393854355598201 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000197181141251923-2.61%
30 दिन$ +0.0006233298+8.48%
60 दिन$ +0.0048246787+65.67%
90 दिन$ +0.000393854355598201+5.66%

Obortech (OBOT) क्या है

OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Obortech (OBOT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Obortech प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Obortech (OBOT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Obortech (OBOT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Obortech के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Obortech प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OBOT लोकल करेंसी में

Obortech (OBOT) टोकन का अर्थशास्त्र

Obortech (OBOT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OBOT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Obortech (OBOT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Obortech (OBOT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OBOT प्राइस 0.00734681 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OBOT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OBOT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00734681 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Obortech का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OBOT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.45M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OBOT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OBOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 197.50M USD है.
OBOT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OBOT ने 0.132549 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OBOT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OBOT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
OBOT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OBOT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OBOT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OBOT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OBOT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:19:26 (UTC+8)

Obortech (OBOT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

